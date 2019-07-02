02.07.2019, 13:50

ФОТО и ВИДЕО: Скандал! На открытии выставки в Пярну художница-феминистка разделась догола. Но это еще не все

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: Скандал! На открытии выставки в Пярну художница-феминистка разделась догола. Но это еще не все
Foto: Eiliki Pukk

Издание Eesti Päevaleht пишет, что летнюю столицу впору переименовать в столицу актов.

В субботу на открытии выставки ”Naine ja naine” (”Женщина и женщина”) в Пярну произошел невероятный инцидент: в конце своей речи художник, феминистка и ЛГБТ активистка Маре Тралла сняла с себя платье и осталась в чем мать родила. Таким образом женщина выразила свой протест против работ художника Марко Мяэтамма. По мнению феминистки, в его работах сквозит насилие в изображении женского тела. В ходе перформанса Тралла покрыла работы Маэтамма простынями с антисексистскими лозунгами, а на двери выставочного зала с его картинами повесила большой кусок ткани, на котором написала ”Никакое ”но” не может являться оправданием сексизму”.

Скандальный перформанс в фото и видео:

No 'But' Can Be Used as an Excuse for Sexism! from Mare Tralla on Vimeo.

Кроме этого, жителей и гостей города эпатирует выставка ”Мужчина, женщина, свобода” (”Mees, naine, vabadus”), а также экспозиции ”Мужчина и мужчина” ("Mees ja mees”).

Выставка "Женщина и женщина":


Выставка "Мужчина, женщина, свобода":

Выставка "Мужчина и мужчина":

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