ФОТО и ВИДЕО | Съемки фильма "Аптекарь Мельхиор" вернули Ратушную площадь обратно в Средневековье

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Как мы писали ранее, на протяжении долгого времени книги про аптекаря Мельхиора лидировали во всех книжных рейтингах Эстонии. Теперь на основе семи криминальных романов Индрека Харгла режиссер Элмо Нюганен снимет три художественных фильма. Съемки начались в июле, а закончатся в декабре. Бюджет фильма составляет 6 миллионов евро.

Главный герой кинотрилогии — молодой аптекарь Мельхиор. Он живет в средневековом Таллинне и расследует серию запутанных преступлений. Первый фильм основывается на романе ”Аптекарь Мельхиор и загадка Олевисте”, где главному герою предстоит раскрыть тайну убийства знаменитого рыцаря, только что прибывшего в город. Аптекарь Мельхиор обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще трое человек, связанных с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия. Первая часть трилогии должна выйти на экраны осенью 2021 года.

За основу сценария второго фильма был взят роман ”Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву”. А третья часть фильма будет основана на книге ”Аптекарь Мельхиор и дочь палача”. Премьера второй и третьей частей трилогии запланирована на 2022 год.