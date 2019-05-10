ФОТО и ВИДЕО: Сбор урожая отменяется. Высадивший в Старом городе картошку собственник нарушает закон

"Таким образом, создание картофельного поля в зеленой зоне вдоль улицы Харью, которому такое большое внимание уделяла пресса, является незаконным действием и карается законом, — заявил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. — Функция назначения наказания возложена на Департамент охраны памятников старины".

Закон предусматривает наказание за проведение работ без разрешения департамента в виде штрафа размером до 300 штрафных единиц. За то же действие, совершенное юридическим лицом, штраф может достигать 32 тысяч евро.

Отдел охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования провел вчера на месте осмотр, выявил нарушения и представит соответствующие материалы Департаменту охраны памятников старины.

Таллиннское городское собрание решило установить на спорный участок недвижимости по адресу улица Харью, 30, на котором создана Ныэласильмаская опорная стенка, принудительное владение в пользу города.