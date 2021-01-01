01.01.2021, 00:08

ФОТО и ВИДЕО | С Новым годом! Как встретили 2021 по всей Эстонии

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ФОТО и ВИДЕО | С Новым годом! Как встретили 2021 по всей Эстонии
Foto: Priit Simson

Дорогие читатели, поздравляем с новым 2021 годом!

В Ласнамяэ праздник прошел так:

Зажигали и в Курессааре:

У "Русалки" в Таллинне собралось около пары сотни людей, настроение было хорошее, а фейерверк красивым.

Вот так встретили 2021 в Тарту!

В Вильянди Новый год встретили таким салютом:

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