ФОТО и ВИДЕО | С Новым годом! Как встретили 2021 по всей Эстонии

Дорогие читатели, поздравляем с новым 2021 годом!
В Ласнамяэ праздник прошел так:
Зажигали и в Курессааре:
У "Русалки" в Таллинне собралось около пары сотни людей, настроение было хорошее, а фейерверк красивым.
Вот так встретили 2021 в Тарту!
В Вильянди Новый год встретили таким салютом:
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
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