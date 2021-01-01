ФОТО и ВИДЕО | С Новым годом! Как встречают 2021 в центре Таллинна

01.01.2021, 00:08ФОТО и ВИДЕО | С Новым годом! Как встречают 2021 в центре Таллинна (12) rus.delfi.ee EST 5 Galerii: 64 pilti Foto: Priit Simson Дорогие читатели, поздравляем с новым 2021 годом! Подписаться Share Tweet Читайте также: Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу «Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав» В какое время дня лучше всего пить кофе? Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
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