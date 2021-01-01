01.01.2021, 00:08

ФОТО и ВИДЕО | С Новым годом! Как встречают 2021 в центре Таллинна

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Galerii: 64 pilti
Foto: Priit Simson

Дорогие читатели, поздравляем с новым 2021 годом!

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