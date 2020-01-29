ФОТО И ВИДЕО | Рийгикогу принял закон о пенсионной реформе

После длительных обсуждений в 23 часа началось голосование. Депутаты правящей коалиции проявили единство, и в 23.07 под их аплодисменты законопроект SE108 был принят большинством голосов.

В 11:30 перед зданием парламента состоялся пикет противников реформы.

В 12:00 на инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас ответил на наболевшие вопросы о пенсионной реформе.

Заседание Рийгикогу началось в 14:00. Присутствовали 93 депутата — соответственно, не было восьми. Перед заседанием оппозиция разложила на столах плакаты с надписью "LÕPETAGE EESTI LÕHKUMINE" ("Прекратите раскалывать Эстонию!"). Представители коалиции потребовали их убрать, что не было выполнено. Обсудить это собралось руководство Рийгикогу, взяли перерыв. К 14:50 руководство решило, что плакаты следует убрать.

Затем министр финансов Март Хельме представил законопроект о пенсионной реформе. После его выступления депутаты задавали ему вопросы.