ФОТО и ВИДЕО | Результаты коалиционных переговоров: закона Марта Хельме об иностранцах не будет, как и изменений в налогообложении

Партии договорились о том, что ускорят процесс строительства Rail Baltic и продолжат заниматься проектом туннеля между Таллинном и Хельсинки, рассказала председатель реформистов Кая Каллас.

Сейчас большая доля людей учится и работает из дома, поэтому необходимо поддержать создание более быстрого интернета, считают партии.

Также было решено запустить программу, чтобы помочь предпринимателям продвинуться от базовых знаний до инновации, заниматься привлечением инвесторов и доступностью рабочей силы.

Поправки к Закону об иностранцах, предложенный бывшим министром внутренних дел Мартом Хельме, приняты не будут.

Самые большие разногласия между партиями на сегодняшних переговорах касались финансирования и налогообложения. В итоге партии договорились, так как на дворе кризис, не изменять налоги во время работы новой коалиции. Это касается и системы расчета не облагаемого налогом минимального дохода.

Что касается бюджета и устранения его дефицита, то это сделать за год не реально, объяснила Каллас. Главное место сокращения расходов — бюджет государственного сектора.

Министерские портфели еще распределены не были — к этому партии придут лишь в последний день коалиционных переговоров.

Запланированная предыдущим правительством пенсионная реформа также еще не обсуждалась, как и инициированный сегодня законопроект о равноправном браке. Майлис Репс подтвердила, что семейные темы будут обсуждаться: "Мы ценим как традиционную семью, так и другие виды сожительства".

Также исследуется возможность того, чтобы расторгнуть договор со скандальным адвокатом Луисом Фри, нанятым Мартином Хельме.