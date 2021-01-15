ФОТО и ВИДЕО | Результаты коалиционных переговоров: закона Марта Хельме об иностранцах не будет, как и изменений в налогообложении

Партии договорились о том, что ускорят процесс строительства Rail Baltic и продолжат заниматься проектом туннеля между Таллинном и Хельсинки, рассказала председатель реформистов Кая Каллас.
Сейчас большая доля людей учится и работает из дома, поэтому необходимо поддержать создание более быстрого интернета, считают партии.
Также было решено запустить программу, чтобы помочь предпринимателям продвинуться от базовых знаний до инновации, заниматься привлечением инвесторов и доступностью рабочей силы.
Поправки к Закону об иностранцах, предложенный бывшим министром внутренних дел Мартом Хельме, приняты не будут.
Самые большие разногласия между партиями на сегодняшних переговорах касались финансирования и налогообложения. В итоге партии договорились, так как на дворе кризис, не изменять налоги во время работы новой коалиции. Это касается и системы расчета не облагаемого налогом минимального дохода.
Что касается бюджета и устранения его дефицита, то это сделать за год не реально, объяснила Каллас. Главное место сокращения расходов — бюджет государственного сектора.
Министерские портфели еще распределены не были — к этому партии придут лишь в последний день коалиционных переговоров.
Запланированная предыдущим правительством пенсионная реформа также еще не обсуждалась, как и инициированный сегодня законопроект о равноправном браке. Майлис Репс подтвердила, что семейные темы будут обсуждаться: "Мы ценим как традиционную семью, так и другие виды сожительства".
Также исследуется возможность того, чтобы расторгнуть договор со скандальным адвокатом Луисом Фри, нанятым Мартином Хельме.
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