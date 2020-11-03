03.11.2020, 21:14
ФОТО И ВИДЕО | Результат столкновения на трассе: лось погиб, внедорожник загорелся
Во вторник в 18.30 на 81-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме (село Раудна волости Вильянди) произошло ДТП: автомобиль Toyota Hilux столкнулся с лосем. Животное погибло, машина загорелась.
По предварительным данным, лось врезался во внедорожник сбоку. От полученного удара животное отбросило на обочину, оно скончалось на месте происшествия. Автомобиль проехал еще несколько десятков метров, после чего в результате полученного удара загорелся.
Водитель сумел потушить возгорание до прибытия спасателей. В машине находился только водитель, который отделался лишь испугом.
Погибшее животное увезли местные охотники.
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