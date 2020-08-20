ФОТО И ВИДЕО | Репортаж RusDelfi: Ночь в аэропорту Минска. Журналистов держали как в тюрьме

Среди них — кстати, по совершенной случайности — совместно с коллегами из Postimees, я оказался после спонтанного решения лететь в Минск после очередного дня протестов, которые охватили всю Беларусь. Во время проверки документов на погранпункте понял, что контроль не пройду, когда взгляд девушки-пограничника остановился на российской визе для прессы.

Сотрудница погранпункта попросила меня отойти на два шага назад и смотреть в камеру, расположенную на окне кабинки № 17 контрольно-пропускного пункта, после чего сняла трубку телефона, набрала несколько цифр и с серьезным видом произнесла: ”К семнадцатой”.

Сразу же появился мужчина в форме. Он велел направляться в сторону группы людей, которые находились неподалеку в окружении молодых силовиков — девушек и юношей лет 23-25 на вид. Нас по одному стали вызывать в расположенную рядом каморку. Там проверили содержимое рюкзака — другого багажа не было, обнаружили любительскую видеокамеру.

Последовали вполне ожидаемые вопросы о цели прибытия. Решил отвечать так, как будто еду в Петербург, поскольку в "докоронавирусное" время часто туда ездил, причем спонтанно.

— Цель приезда?

— Посмотреть Минск, погулять!

— Куда пойдете?

— В кальянные.

— Куда еще?

— Может, к стоматологу схожу.

— А вы заранее не узнавали о клиниках перед приездом?

— Нет!

Ответы выглядят сомнительно, хотя в Питер я часто ездил именно по этим причинам. В России такого маразма нет. Что касается стоматологий, да и любых других услуг, а также кафе, ресторанов и т. д., то в Питере хожу в те, которые расположены рядом с гостиницей или квартирой, где останавливаюсь. А выбор делаю исходя из отзывов в Яндекс- и Гугл-картах.

Силовики просят показать содержимое телефона — фотографии. Разумеется, ничего лишнего, что намекало бы на журналистику, там не было. Эти фото, впрочем, как и Telegram, были удалены во время ожидания допроса. Перед прилетом белорусские коллеги сообщили, что силовикам ни в коем случае нельзя показывать, что вы подписаны на канал Nexta — развернут тут же.

После допроса наши паспорта забрали, багаж не выдали, но ручная кладь была при себе. Собравшихся разбили на две группы и под конвоем тех же силовиков, но во главе с двумя мужчинами лет 50, которые не имеют отношения к военнослужащим, нас повели в комнату для задержанных.