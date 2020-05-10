ФОТО И ВИДЕО | Религиозные службы возобновлены! Митрополит Евгений - о ближайших планах(4)
Начиная с сегодняшнего дня в Эстонии вновь разрешены религиозные службы и проведение обрядов. Фотокорреспондент Delfi побывал в некоторых храмах Таллинна.
Начиная с сегодняшнего дня в Эстонии вновь разрешены религиозные службы и проведение обрядов. Фотокорреспондент Delfi побывал в некоторых храмах Таллинна.
Фотограф побывал на мессах в кафедральном соборе святых Петра и Павла, а также посетил церковь святой Катарины.
В церквях в наличии дезинфицирующие средства для рук. Во время службы нужно соблюдать правило 2+2, сегодня это было сделать в тех храмах, где побывал фотокорреспондент, нетрудно, так как места было для прихожан достаточно.
О том, как будут выходить из карантина приходы Русской православной церкви МП рассказал Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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