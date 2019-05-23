ФОТО И ВИДЕО | Рейнсалу на пресс-конференции правительства о работе почты: люди стоят, как в военное время за хлебом

В числе прочего правительство на своем сегодняшнем заседании по предложению министра экономики и коммуникаций Таави Ааса одобрило отчуждение принадлежащего государству пакета акций предприятия Eesti Teed. На открытом аукционе будет продано 100 000 акций стоимостью 100 евро каждая.

К 2012 году, когда в сфере эксплуатации дорог так и не появилась эффективная конкурентная среда, государство посчитало необходимым приобрести предприятие AS Eesti Teed в 100-процентную собственность и содержать государственные дороги через эту компанию, финансируя ее деятельность из бюджета.

В последние годы конкурентная среда в сфере дорожного хозяйства улучшилась: на прошедшем в начале 2017 года тендере по обслуживанию государственной дорожной сети участвовало уже пять предприятий, что показывает наличие конкуренции. Исходя из этого государственное участие в коммерческом предприятии более не является оправданным.

”Выведем его на продажу и посмотрим на предложения, — прокомментировал решение правительства министр финансов Мартин Хельме. — Предварительно выведем дивиденды. Первоначальные ожидания на уровне 15 миллионов евро, но уж точно эта сумма должна быть выше 10 миллионов”.