ФОТО И ВИДЕО | Рейнсалу на пресс-конференции правительства о работе почты: люди стоят, как в военное время за хлебом(16)
На сегодняшней пресс-конференции правительства ее участники рассказали о вопросах, которые обсуждались на заседании кабинета.
На сегодняшней пресс-конференции правительства ее участники рассказали о вопросах, которые обсуждались на заседании кабинета.
В числе прочего правительство на своем сегодняшнем заседании по предложению министра экономики и коммуникаций Таави Ааса одобрило отчуждение принадлежащего государству пакета акций предприятия Eesti Teed. На открытом аукционе будет продано 100 000 акций стоимостью 100 евро каждая.
К 2012 году, когда в сфере эксплуатации дорог так и не появилась эффективная конкурентная среда, государство посчитало необходимым приобрести предприятие AS Eesti Teed в 100-процентную собственность и содержать государственные дороги через эту компанию, финансируя ее деятельность из бюджета.
В последние годы конкурентная среда в сфере дорожного хозяйства улучшилась: на прошедшем в начале 2017 года тендере по обслуживанию государственной дорожной сети участвовало уже пять предприятий, что показывает наличие конкуренции. Исходя из этого государственное участие в коммерческом предприятии более не является оправданным.
”Выведем его на продажу и посмотрим на предложения, — прокомментировал решение правительства министр финансов Мартин Хельме. — Предварительно выведем дивиденды. Первоначальные ожидания на уровне 15 миллионов евро, но уж точно эта сумма должна быть выше 10 миллионов”.
На пресс-конференции была поднята тема, касающаяся деятельности почтового предприятия Omniva. ”Я не считаю правильным, что по выходным почта не будет приходить в почтовые ящики. Мы обсудили в Вихула работу Omniva и вопросы почтовых услуг. Omniva должна обеспечивать доставку, в том числе и в выходные дни”, — подчеркнул премьер-министр Юри Ратас.
”Слежу за развитием Omniva, нахмурив брови”, — признался глава МИД Урмас Рейнсалу.
”50 человек стояли, как в хлебной очереди в военное время, — поделился министр увиденной недавно очередью из получателей почтовых отправлений в центре Mustika. — Сначала закрыли почтовые отделения в малонаселенных местах. Теперь дело дошло до регионов с плотным населением”.
Говоря о снижении алкогольных акцизов, Хельме выразил оптимизм и дал понять, что это событие не за горами: ”Анализ сделан, теперь осталось за малым — моделированием и политической договоренностью”.
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