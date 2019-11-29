ФОТО и ВИДЕО: Рейди теэ официально открыта! Строительство обошлось в 43 миллиона евро

С сегодняшнего дня Рейди теэ официально открыта для движения. На церемонии открытия присутствовали мэр Михаил Кылварт, старейшина Кесклинн Владимир Свет, министр Таави Аас и многие другие.

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Некоторые цифры:

• 62 000 м2 проезжей части,

• 54 000 м2 пешеходных дорог,

• 570 деревьев,

• 148 000 саженцев и растений,

• 40 000 м2 озеленения,

• 8 игровых площадок,

• 178 скамеек,

• 4 фонтана,

• 64 приспособления для спорта и игры,

• 5 000 м трубопровода,

• 10 000 м трубопровода для талых вод,

• 65 000 м трасс для электричества, связи, светофоров и уличного освещения