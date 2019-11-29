29.11.2019, 12:54

ФОТО и ВИДЕО: Рейди теэ официально открыта! Строительство обошлось в 43 миллиона евро

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Galerii: 23 pilti
Reidi tee avamine Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Таллинне открылась улица Рейди, споры вокруг которой не утихают до сих пор. В результате строительства город за счет моря получил 7500 м2 земли, а прибрежный променад стал длиннее на 700 метров.

С сегодняшнего дня Рейди теэ официально открыта для движения. На церемонии открытия присутствовали мэр Михаил Кылварт, старейшина Кесклинн Владимир Свет, министр Таави Аас и многие другие.

Смотрите видео!

Некоторые цифры:

• 62 000 м2 проезжей части,
• 54 000 м2 пешеходных дорог,
• 570 деревьев,
• 148 000 саженцев и растений,
• 40 000 м2 озеленения,
• 8 игровых площадок,
• 178 скамеек,
• 4 фонтана,
• 64 приспособления для спорта и игры,
• 5 000 м трубопровода,
• 10 000 м трубопровода для талых вод,
• 65 000 м трасс для электричества, связи, светофоров и уличного освещения

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