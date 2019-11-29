ФОТО и ВИДЕО: Рейди теэ официально открыта! Строительство обошлось в 43 миллиона евро(13)
Сегодня в Таллинне открылась улица Рейди, споры вокруг которой не утихают до сих пор. В результате строительства город за счет моря получил 7500 м2 земли, а прибрежный променад стал длиннее на 700 метров.
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