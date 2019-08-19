ФОТО и ВИДЕО: Ратас встретился с Сависааром и другими бывшими премьер-министрами. Реформисты и Март Лаар на встречу не пришли

"Мы видим разные новые политические партии везде в демократических обществах: в Европе, в Америке. Надо дать возможность тем, кто получил какой-то мандат от народа. Я думаю, что это очень логично", — сказал "Актуальной камере" премьер-министр в 2003-2006 гг. Юхан Партс.

Заступился за EKRE и Эдгар Сависаар (премьер-министр в 1991-92 гг.): "По-моему, ЕКRE сейчас тоже обижают. Они новички, в правительстве не были, и, понятно, привыкание к этой роли идет тяжело. Ничего, привыкнут, и получатся из них еще хорошие министры".

Более критично настроен Андрес Таранд (премьер-министр в 1994-95 гг.), который считает, что высказывания и поступки лидеров EKRE подталкивают коалицию к опасной черте.



