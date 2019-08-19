ФОТО и ВИДЕО: Ратас встретился с Сависааром и другими бывшими премьер-министрами. Реформисты и Март Лаар на встречу не пришли(22)
В понедельник все предыдущие премьер-министры Эстонии приглашены действующим главой правительства Юри Ратасом на прием в Дом Стенбока. Март Лаар, а также экс-премьеры от Партии реформ — Сийм Каллас, Андрус Ансип и Таави Рыйвас — на встречу не пришли, пишет rus.err.ee.
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