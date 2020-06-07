ФОТО и ВИДЕО: Раненые в Лихула дети в тяжелом состоянии

Префект Кайдо Коплас выразил соболезнования близким погибших и пожелал выздоровления раненым. Он сказал, что как только полиция получила вызов, отреагировала на него ”очень большими силами”. На месте было более 50 чиновников полиции плюс те, кто работали ”в тылу”.

По словам префекта, один человек умер на месте происшествия, второй — в машине скорой помощи. Также три человека были ранены: один совершеннолетний человек и дети трех и пяти лет. На настоящий момент дети находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Что касается совершеннолетнего пострадавшего, то он выписан из больницы на домашнее лечение.

Коплас сказал, что одна пуля попала также в полицейского, но в шлем, и страж порядка не пострадал.

Прокурор Кристине Тамм назвала данный случай исключительным. ”Я работаю в прокуратуре 25 лет, но такого в моей практике не было”, — отметила она.

По ее словам, у стрелявшего действующих наказаний нет, но есть погашенные. Также у него было найдено несколько видов зарегистрированного огнестрельного оружия. Тамм сказала, что есть основания полагать, что он употребил алкоголь и ”что-то еще”. Точные обстоятельства выяснит следствие.

Коплас добавил, что у стрелявшего недалеко от места происшествия имеется дача, но живет и действует он в Таллинне.

Его имя пока не разглашается, но префект подтвердил, что мужчина был когда-то связан с Кайтселийтом. Позже стало известно, что он входил в Кайтселийт до 2013 года.

При задержании физического сопротивления преступник не оказал. Есть информация, что стреляли еще по одной машине. Настолько сильным было опьянение стрелявшего, выяснит следствие.

Префект и прокурор подтвердили, что мотоциклист, скорее всего, стал свидетелем аварии и поехал за нарушителем. Что касается второй машины, то с большой долей вероятности она просто подвернулась преступнику под руку.

Личность погибшего мотоциклиста пока общественности пока не известна. Что касается второго погибшего, то, как стало известно Delfi, речь идет об аптекаре Юлле Хейнвер, матери директора Лихулаской гимназии Сирет Кескюла. Кроме погибшей, в автомобиле ”Жигули” находились 58-летний мужчина и двое маленьких детей, являющихся детьми Кескюла.

Позже старейшина Ляэнерамма Микка Пиккметса подтвердил ERR эту информацию. Он отметил, что в случившееся до сих пор трудно поверить. По его словам, Юлле около 30 лет проработала в местной аптеке. В результате стрельбы был также ранен ее муж, который находился за рулем автомобиля, и двое внуков. Мотоциклист, по заверению старейшины, не был местным жителем.

Больше о трагедии читайте ЗДЕСЬ.