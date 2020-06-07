ФОТО и ВИДЕО: Раненые в Лихула дети в тяжелом состоянии. Стрелявший был связан с Кайтселийтом

Префект Кайдо Коплас выразил соболезнования близким погибших и пожелал выздоровления раненым. Он сказал, что как только полиция получила вызов, отреагировала на него ”очень большими силами”. На месте было более 50 чиновников полиции, плюс те, кто работали ”в тылу”.

По словам префекта, один человек умер на месте происшествия, второй — в машине скорой помощи. Также три человека были ранены: один совершеннолетний человек и дети трех и пяти лет. На настоящий момент дети находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Что касается совершеннолетнего пострадавшего, то он выписан из больницы на домашнее лечение.

Коплас сказал, что одна пуля попала также в полицейского, но в шлем, и страж порядка не пострадал.

Прокурор Кристине Тамм назвала данный случай исключительным. ”Я работаю в прокуратуре 25 лет, но такого в моей практике не было”, — отметила она.

По ее словам, у стрелявшего действующих наказаний нет, но есть погашенные. Также у него было найдено несколько видов зарегистрированного огнестрельного оружия. Тамм сказала, что есть основания полагать, что он употребил алкоголь и ”что-то еще”. Точные обстоятельства выяснит следствие.

Коплас добавил, что у стрелявшего недалеко от места происшествия имеется дача, но живет и действует он в Таллинне.

Его имя пока не разглашается, но префект подтвердил, что мужчина был когда-то связан с Кайтселийтом. Связан ли он с организацией сейчас, выясняется.

При задержании физического сопротивления преступник не оказал. Есть информация, что стреляли еще по одной машине. Настолько сильным было его опьянение, выяснит следствие.

Префект и прокурор подтвердили, что мотоциклист, скорее всего, стал свидетелем аварии и поехал за нарушителем. Что касается второй машины, то с большой долей вероятности она просто подвернулась ему под руку.

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