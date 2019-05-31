31.05.2019, 20:20

ФОТО И ВИДЕО | Ради чего группа велосипедистов отправилась сегодня в час пик по центру Таллинна?


rus.delfi.ee
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Galerii: 23 pilti
TIPP d'UND Foto: Madis Veltman

В пятницу с 16 до 18, то есть в вечерний час пик, столичные велолюбители провели в центре Таллинне мероприятие TIPP d'UND, чтобы прокатится вокруг Старого города. И не только.

Целью мероприятия было поставлено проехать в свободной форме, соблюдая правила дорожного движения и продемонстрировать, что в Таллинне полно велосипедистов.

Сегодняшний призыв-акция под названием TIPP d'UND открыла традиционны Tallinn Bicycle Week, в рамках которого проходят множество связаных с велосипедной культурой мероприятий.

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