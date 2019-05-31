ФОТО И ВИДЕО | Ради чего группа велосипедистов отправилась сегодня в час пик по центру Таллинна?

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В пятницу с 16 до 18, то есть в вечерний час пик, столичные велолюбители провели в центре Таллинне мероприятие TIPP d'UND, чтобы прокатится вокруг Старого города. И не только.