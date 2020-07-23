ФОТО и ВИДЕО | Пьяные малолетки заполонили Теллискиви. Кто должен решать эту проблему?(2)
Хотя пьяных несовершеннолетних подростков видят все, не понятно, кто должен брать за них ответственность.
Хотя пьяных несовершеннолетних подростков видят все, не понятно, кто должен брать за них ответственность.
Ни для кого не секрет, что в последние годы район Теллискиви стал популярным тусовочным местом для людей разных возрастов. И если вечером идти от творческого городка Теллискиви через улицу стритфуда Depoo в сторону известных баров Peatus и Sveta, то можно заметить множество различных компаний, весело проводящих время.
Но если люди постарше умеют более культурно проводить время, то несовершеннолетние школьники, орущие матом и пьющие водку прямо из горла бутылки, сразу бросаются в глаза. Особенно перед барами Peatus и Sveta — молодежь без всякого стеснения распивает алкоголь, горланит раздающиеся из баров песни и развлекаются, как будто в последний раз.
Внутрь заведений они почти не заходят, так как на входе охранники проверяют документы. Зато территория перед барами — свободная земля. Алкоголь — коктейли, водку, ром, слабоалкогольные напитки — они приносят на тусовочное место с собой. Хотя, например, правила Depoo запрещают приносить алкоголь с собой, но за этим никто не следит.
При этом школьники даже не скрывают, что они не совершеннолетние. Например, одна девочка открыто машет своим документом перед носом молодого человека, чтобы с гордостью доказать: ей не 12 лет, а целых 16! Правда, в глазах закона тут особой разницы нет.
В разговоре с малолетними тусовщиками выясняется, что их привлекает в Теллискиви атмосфера праздника, потому что там всегда что-то происходит и звучит громкая музыка, под которую весело танцевать.
Также важно, что собираясь тут подросткам легко избежать проблем с законом: когда приезжает полицейский патруль, молодежь может легко раствориться в толпе и на время скрыться. И так как это открытая территория, то в случае чего можно и пуститься наутек в любом направлении.
Но куда смотрят родители? И почему охранники и полиция не вмешиваются? Ведь у входа в каждый бар стоят охранники.
Полиция перекладывает ответственность на заведения, заведения — на управляющего территорией, а управляющий опять же на сами бары. Все же все они одинаково считают, что проблемой, в первую очередь, должны заниматься родители детей.
Полиция сообщает, что в последнее время в районе Теллискиви начало собираться все больше несовершеннолетних, и когда приезжает полицейский патруль, сразу видно движение в толпе. Этим молодежь сама дает полиции знак, что занимается чем-то, что им делать нельзя. Также там ходят специалисты по работе с молодежью, чтобы поговорить с ошивающимися там подростками.
При этом полиция разводит руками — им нельзя запретить несовершеннолетним лицам находится в районе Теллискиви, ведь у них есть свобода передвижения, и если родители разрешают гулять по ночам в центре, то тут нечего поделать.
Владельцы баров подчеркивают — в их зоне ответсвенности все под контролем. Охранники следят за тем, чтобы алкоголь продавали только совершеннолетним лицам.
Территорией вокруг баров управляет Astri Kinnisvara, а сами бары и охранники не несут ответсвенности за то, что там происходит. Представитель Astri Kinnisvara отметил, что так как территория не огорожена, то она считается общественным пространством, и невозможно проверять каждого человека, находящегося там.
Так как место становится все более популярным, то на помощь охранникам наняли еще людей из Meeskond Security, а сами бары также увеличили число охранников. Кроме того, вечером по территории проезжает патруль G4S. Однако у патрулей нет права спрашивать у людей документы, поэтому они могут лишь выписать предписание за нарушение правил и провести беседу.
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