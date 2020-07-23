ФОТО и ВИДЕО | Пьяные малолетки заполонили Теллискиви. Кто должен решать эту проблему?

Ни для кого не секрет, что в последние годы район Теллискиви стал популярным тусовочным местом для людей разных возрастов. И если вечером идти от творческого городка Теллискиви через улицу стритфуда Depoo в сторону известных баров Peatus и Sveta, то можно заметить множество различных компаний, весело проводящих время.

Но если люди постарше умеют более культурно проводить время, то несовершеннолетние школьники, орущие матом и пьющие водку прямо из горла бутылки, сразу бросаются в глаза. Особенно перед барами Peatus и Sveta — молодежь без всякого стеснения распивает алкоголь, горланит раздающиеся из баров песни и развлекаются, как будто в последний раз.

Внутрь заведений они почти не заходят, так как на входе охранники проверяют документы. Зато территория перед барами — свободная земля. Алкоголь — коктейли, водку, ром, слабоалкогольные напитки — они приносят на тусовочное место с собой. Хотя, например, правила Depoo запрещают приносить алкоголь с собой, но за этим никто не следит.

При этом школьники даже не скрывают, что они не совершеннолетние. Например, одна девочка открыто машет своим документом перед носом молодого человека, чтобы с гордостью доказать: ей не 12 лет, а целых 16! Правда, в глазах закона тут особой разницы нет.

В разговоре с малолетними тусовщиками выясняется, что их привлекает в Теллискиви атмосфера праздника, потому что там всегда что-то происходит и звучит громкая музыка, под которую весело танцевать.

Также важно, что собираясь тут подросткам легко избежать проблем с законом: когда приезжает полицейский патруль, молодежь может легко раствориться в толпе и на время скрыться. И так как это открытая территория, то в случае чего можно и пуститься наутек в любом направлении.

Кто и как должен решать проблему?

Но куда смотрят родители? И почему охранники и полиция не вмешиваются? Ведь у входа в каждый бар стоят охранники.

Полиция перекладывает ответственность на заведения, заведения — на управляющего территорией, а управляющий опять же на сами бары. Все же все они одинаково считают, что проблемой, в первую очередь, должны заниматься родители детей.