ФОТО и ВИДЕО | Пруд парка Левенру под угрозой из-за донных отложений

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, управа района заказала весной текущего года официальное исследование донных отложений в пруду Левенру и возможностей его очистки, которое было проведено фирмой Maa ja Vesi AS.

”В итоге выяснилось, что качество воды в пруду, к сожалению, плохое, а большинство отложений скопилось в западной части пруда, пруд требует очистки. Необходимо углубить дно и удалить несколько тысяч кубических метров ила, который будет откачан в ходе работ. Договорный партнер управы приступил к осуществлению работ и их окончание зависит от погодных условий”, — пояснил Рийбе.

Foto: Kristiine linnaosavalitsus

”Парк Левенру стал любимым местом отдыха и посещения летних концертов для горожан. А окружающий его пруд — домом для десятков видов птиц. Последний раз очищение пруда от ила производилось свыше 15 лет назад, настало время заняться этим снова, чтобы сохранить красоту жемчужины нашего района. После удаления ила водная среда в пруду станет более благоприятной для его обитателей, и людям также будет еще приятнее гулять в парке”, — добавил Рийбе.

Работы осуществляет победитель конкурса подряда фирма VKHT OÜ, согласно договору время их окончания приходится на апрель 2020 г. Стоимость работ 42 000 евро.

Парк открыт для посещения на время работ. Управа района заранее приносит извинения за возможные неудобства и просит посетителей парка соблюдать временную схема передвижения.