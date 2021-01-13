ФОТО И ВИДЕО | Прокуратура ходатайствует об аресте Хиллара Тедера и Керсти Крахт. Решение суда придется подождать

Оба вчера были задержаны в качестве подозреваемых по делу о коррупции Porto Franco.

Ведущий прокурор Госпрокуратуры Эстонии Таави Перн сообщил Delfi, что не может сейчас комментировать обоснование ареста, так как суд примет свое решение только утром.



Подозрение предъявлено также генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу.

Тедер и Корб подозреваются в торговле влиянием. Согласно подозрению, Тедер и Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года). В ответ на это связанная с Тедером фирма Porto Franco должна была получить право на строительство выезда из парковки на принадлежащей городу земле. Подозрение в торговле влиянием как юридическое лицо получила и Центристская партия.

Также согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками КаПо.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.

Кроме того, подозрение предъявлено двум предпринимателям, имена которых пока не разглашаются.

Коррупционный скандал привел к отставке премьер-министра Юри Ратаса.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.