20.08.2020, 17:15
ФОТО и ВИДЕО | Прием в самом разгаре! Смотрите, кто пришел на президентский прием в честь Дня восстановления независимости(48)
20 августа Эстонская Республика отмечает 29 лет с момента восстановления независимости. В Розовом саду в Кадриорге проходит традиционный прием президента Керсти Кальюлайд в честь праздника. Смотрите, кто пришел на прием и во что одеты гости!
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