22.06.2020, 20:52
ФОТО И ВИДЕО | Президент сняла первый мед из ульев своей канцелярии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд проверила сегодня медоносность семи ульев президентской канцелярии и отведала первый в этом году мед.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд проверила сегодня медоносность семи ульев президентской канцелярии и отведала первый в этом году мед.
"Забор первого летнего меда называется также пробой меда - его настоящий объем выяснится только в конце лета. Однако мы проверили сегодня ульи канцелярии и попробовали мед", - поделилась Кальюлайд сегодня в социальных сетях.
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