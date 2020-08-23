23.08.2020, 16:14

ФОТО И ВИДЕО | Праздник в Раквере стартовал с парада домашних любимцев


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По инициативе жителей раквереского района Моонакюла, прославившихся в прошлом году своей борьбой за ликвидацию брака в дорожном строительстве, сегодня в городе прошел своеобразный фестиваль.

Мероприятие стартовало с парада домашних любимцев, где можно было увидеть и осла.

"В том, что в параде участвовал ослел, не нужно усматривать каких-го скрытых намеков или образов", - заверил один из организаторов праздника Пеэп Пихлак и добавил, что речь идет просто об известном и любимом многими горожанами персонаже - осле Раквереского городища Микке.

В вечернем концерте "Рояль с кустах" выступят джазовый пианист из России Владимир Шафранов, а также София Рубина и трио Рикарда Мальмстена (Rickard Malmsten trio).

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