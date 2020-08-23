ФОТО И ВИДЕО | Праздник в Раквере стартовал с парада домашних любимцев
По инициативе жителей раквереского района Моонакюла, прославившихся в прошлом году своей борьбой за ликвидацию брака в дорожном строительстве, сегодня в городе прошел своеобразный фестиваль.
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