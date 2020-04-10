ФОТО и ВИДЕО | Православные священнослужители совершили воздушный крестный ход над Эстонией для избавления от коронавируса

Олег Беседин EST 2

9 апреля митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений вместе с епископом Нарвским и Причудским Лазарем и настоятельницей Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря игуменьей Филаретой совершили воздушный крестный ход над Эстонией с молитвой об избавлении от коронавирусной инфекции.