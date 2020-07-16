16.07.2020, 12:06

ФОТО И ВИДЕО | Правительство рассказало о положении дел в стране. Как будет развиваться конфликт двух министров?

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В Доме Стенбока прошла правительственная пресс-конференция с участием премьер-министра Юри Ратаса, министра финансов Мартина Хельме, министра юстиции Райво Аэга и министра социальных дел Танеля Кийка.

Юри Ратас для начала пояснил, что не нужен спор о том, полиция или Кайтселийт. Ратас похвалил Кайтселийт, назвав его крупнейшей организацией, которая всесторонне поддерживает Эстонию.

Ратас также говорил о сегодняшнем решении поддержать два исследования, которые связаны с коронавирусом. Исследование сточных вод с августа до конца года приблизительно 870 000 евро, чтобы получить предварительную информацию, вернулся ли вирус в общество или нет. Второе исследование Института развития здоровья для уточнения путей распространения инфекции, поддержат приблизительно 200 000 евро. Правительство также одобрило развитие и внедрение коронавирусного приложения.

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Мартин Хельме говорит, что безопасность едина и министр внутренних дел не критиковал Кайтселийт. Это не так, что если одного больше, другого должно быть меньше.

"Также был спор с министром социальных дел. Кийк отправил мне письмо, что я действовал незаконно. Я опровергаю это. Для нас ясно, что финансирование этих проектов с налога на азартные игры незаконно. Мы спорим дальше".

"За мошенничество с льготами можно получить пять лет тюремного заключения. Дающие деньги очень явно ошиблись. Как бы то ни было, незаконные выплаты не могут продолжаться".

Райво Аэг: "Слова имеют силу. Бэкграунд слов следует четко высказывать. Кайтселийт точно чувствует себя возмущенным этой оценкой. Надеемся, что это не окажет никакого влияния в будущем на дальнейшее сотрудничество. При создании спецподразделения нужно четко оценить принципы правового государства, совпадают ли цели с установленным в нашей Конституции, чтобы у нас не возникло противоречий, который в будущем могут привести к судебным тяжбам, еще хуже, если мы начнем спорить о каких-то вещах в Европейском суде по правам человека".

"Прискорбно, что когда мы чувствуем большую свободу от коронавируса, поднялся шторм в ведомствах (оценки деятельности Кайтселийта)".

Танель Кийк: "В правительстве по-прежнему занимаемся подготовкой ко второй волне Covid-19. Чтобы безопасно начать использовать коронавирусное приложение. Оно даст возможность установить случайные контакты, возможные цепочки заражения".

"Важно, чтобы это приложение было подготовлено как можно более основательно и безопасно. Мы наметили его готовность на конец лета. Благодарю также правительство за поддержку исследований, что поможет выяснить пути распространения инфекции до сих пор".

"Внутреннее исследование сточных вод позволит установить возможное распространение вируса заблаговременно. Все выделения денег до сих пор экономят деньги государства - чтобы вторая вспышка была как можно более маленькой".

"Поездки в другие страны людям следует планировать как можно основательнее. Следует подумать о том, безопасна ли страна, куда едут. Неизбежна ли поездка. Рекомендуется это лето как можно больше проводить в Эстонии. Разумеется, есть также ближайшие страны, страны Балтии и Финляндия, где относительно безопасно путешествовать. Но есть также страны в Европе, Америке и Азии, куда ездить не рекомендуется. Более точная информация на сайте Министерства иностранных дел".

"О сотрудничестве во время первого коронавирусного кризиса. Вносили вклад все сферы - Департамент полиции и погранохраны, Департамент здоровья, Силы обороны, Кайтселийт. Это причина, почему Эстония справилась так хорошо. С Кайтселийтом у сферы здоровья было очень хорошее сотрудничество".

Как мы писали ранее, на прошлой неделе по распоряжению министра финансов Мартина Хельме были приостановлены совершаемые за счет поступлений налога на азартные игры выплаты проектам, выступающим за равное обращение. Министр социальных дел Танель Кийк уже тогда назвал это незаконным, а сегодня поставил Хельме-младшему ультиматум: деньги должны быть выплачены к трем часам завтрашнего дня. Что будет в противном случае, Кийк не уточнил.

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