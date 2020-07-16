ФОТО И ВИДЕО | Правительство рассказало о положении дел в стране. Как будет развиваться конфликт двух министров?

Юри Ратас для начала пояснил, что не нужен спор о том, полиция или Кайтселийт. Ратас похвалил Кайтселийт, назвав его крупнейшей организацией, которая всесторонне поддерживает Эстонию.

Ратас также говорил о сегодняшнем решении поддержать два исследования, которые связаны с коронавирусом. Исследование сточных вод с августа до конца года приблизительно 870 000 евро, чтобы получить предварительную информацию, вернулся ли вирус в общество или нет. Второе исследование Института развития здоровья для уточнения путей распространения инфекции, поддержат приблизительно 200 000 евро. Правительство также одобрило развитие и внедрение коронавирусного приложения.

Мартин Хельме сказал, что безопасность едина и министр внутренних дел не критиковал Кайтселийт. Это не так, что если одного больше, другого должно быть меньше.

"Также был спор с министром социальных дел. Кийк отправил мне письмо, что я действовал незаконно. Я опровергаю это. Для нас ясно, что финансирование этих проектов с налога на азартные игры незаконно. Мы спорим дальше".

"За мошенничество с льготами можно получить пять лет тюремного заключения. Дающие деньги очень явно ошиблись. Как бы то ни было, незаконные выплаты не могут продолжаться".

Райво Аэг: "Слова имеют силу. Бэкграунд слов следует четко высказывать. Кайтселийт точно чувствует себя возмущенным этой оценкой. Надеемся, что это не окажет никакого влияния в будущем на дальнейшее сотрудничество. При создании спецподразделения нужно четко оценить принципы правового государства, совпадают ли цели с установленным в нашей Конституции, чтобы у нас не возникло противоречий, который в будущем могут привести к судебным тяжбам, еще хуже, если мы начнем спорить о каких-то вещах в Европейском суде по правам человека".

"Прискорбно, что когда мы чувствуем большую свободу от коронавируса, поднялся шторм в ведомствах (оценки деятельности Кайтселийта)".

Танель Кийк: "В правительстве по-прежнему занимаемся подготовкой ко второй волне Covid-19. Чтобы безопасно начать использовать коронавирусное приложение. Оно даст возможность установить случайные контакты, возможные цепочки заражения".