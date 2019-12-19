ФОТО И ВИДЕО | Правительство подвело итоги уходящего года: на сегодня выполнено 66% задач

В основном на пресс-конференции говорилось о сделанном в уходящем году. Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул важность тематики климатической нейтральности, закладку краеугольного камня Rail Baltic, начало пенсионной реформы. Из запланированных на текущий год 195 задач выполнено, по словам Ратаса, 116.

Глава правительства отметил, что экономика находится на хорошем уровне, уменьшается неравенство, растет благосостояние. "Благодарим предпринимателей и тех людей, которые добились экономического роста. Дружественная к семье Эстония - одни из пяти важнейших приоритетов правительства", - сказал Ратас.

Министр внутренних дел Март Хельме выделил снижение алкогольных акцизов, введение в границы ликвидности выросший в прежние годы 90-миллионный инвестиционный долг в подведомственных МВД структурах.

Министр иностранных дел сказал, что хотя Отт Тянак сделал в этом году всех друзьями авторалли, уходящий год - это прежде всего год Певческого праздника. В своем выступлении министр бросил взгляд в будущий год, когда, например, открытие новых посольств.

Представитель телеканала Kanal 2 спросил о провокативном характере партии EKRE, входящей в правительственную коалицию. Премьер с такой оценкой не согласился. Ратас сказал, что ничего провокативного в деятельности EKRE не почувствовал.

По словам Марта Хельме в адрес премьер-министра Финляндии высказался Рейнсалу, который отметил крепость эстонско-финского моста. "Этот мост построен храбростью наших солдат и верностью народа свободе друг друга. Одно или другое выступление здесь влияния не оказывает", - сказал Рейнсалу.