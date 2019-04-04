ФОТО и ВИДЕО: После присяги новоиспеченный депутат от EKRE Руубен Каалеп показал двусмысленный жест

Такой же жест использовал террорист, убивший 50 человек в мечети Новой Зеландии.

В 2017 году на одном из форумов сайта 4chan зародилось движение, участники которого стали распространять в соцсетях знак OK, который по их трактовке являлся символом превосходства представителей белой расы. Кампания получила название ”Operation O-KKK”, которое имеет привязку к расистской организации Ку-клукс-клан.

Сам Каалеп сказал Delfi, что ни в коем случае не хотел показаться расистом. По его словам, он использовал этот знак именно для того, чтобы показать свое хорошее настроение. ”Абсурд”, — ответил политик на обвинения.

”Этот знак не двусмысленный. Это полный абсурд. Я не понимаю, неужели у людей совсем нет чувства юмора”, — сказал Каалеп Delfi. Он отметил, что это просто знак хорошего настроения.