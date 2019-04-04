04.04.2019, 12:42
ФОТО и ВИДЕО: После присяги новоиспеченный депутат от EKRE Руубен Каалеп показал двусмысленный жест
Сегодня на первом заседании нового созыва парламента член фракции EKRE принял должностную присягу, после чего показал залу жест, который можно трактовать двояко. Жест можно понимать либо как знак того, что ”все ОК”, либо как символ главенства белой расы.
Такой же жест использовал террорист, убивший 50 человек в мечети Новой Зеландии.
В 2017 году на одном из форумов сайта 4chan зародилось движение, участники которого стали распространять в соцсетях знак OK, который по их трактовке являлся символом превосходства представителей белой расы. Кампания получила название ”Operation O-KKK”, которое имеет привязку к расистской организации Ку-клукс-клан.
Сам Каалеп сказал Delfi, что ни в коем случае не хотел показаться расистом. По его словам, он использовал этот знак именно для того, чтобы показать свое хорошее настроение. ”Абсурд”, — ответил политик на обвинения.
”Этот знак не двусмысленный. Это полный абсурд. Я не понимаю, неужели у людей совсем нет чувства юмора”, — сказал Каалеп Delfi. Он отметил, что это просто знак хорошего настроения.