ФОТО И ВИДЕО: После грозы с проливным дождем улицы Вильянди затопило

В четверг по всей Эстонии прошлась гроза, но хуже всего пришлось Вильянди — грозовой дождь затопил город.
В четверг по всей Эстонии прошлась гроза, но хуже всего пришлось Вильянди — грозовой дождь затопил город.
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