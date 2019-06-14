14.06.2019, 07:01

ФОТО И ВИДЕО: После грозы с проливным дождем улицы Вильянди затопило

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rus.delfi.ee
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В четверг по всей Эстонии прошлась гроза, но хуже всего пришлось Вильянди — грозовой дождь затопил город.

В Мустамяэ:

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