ФОТО и ВИДЕО: Полиция установила личность мужчины, который изрисовал окна бюро Центристской партии(71)
Полиция просила помощи в установлении личности мужчины, который подозревается в том, что 17 марта он изрисовал окна бюро Центристской партии.
Полиция просила помощи в установлении личности мужчины, который подозревается в том, что 17 марта он изрисовал окна бюро Центристской партии.
Позже ведомство сообщило, что мужчину, который соответствовал описанию, заметили сегодня чуть после 15 часов у здания Таллиннского городского собрания чиновник Муниципальной полиции и внимательный прохожий, которые сообщили об этом полиции. На место прибыли полицейские, у горсобрания находился соответствующий описанию 40-летний мужчина. Ему передана повестка, чтобы он явился завтра в полицию для дачи показаний.
Мужчина в последние дни попадался на глаза фотографам и журналистам Delfi на различных демонстрациях и в одиночку протестующим перед замком Тоомпеа.
Как сообщает rus.err.ee, это бывший соцдем Максим Николаев, а установить личность помогла депутат Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко.
В четверг, примерно в 15:20 рядом с Таллиннским горсобранием с плакатом протестовал мужчина, и возникло подозрение, что речь может идти о человеке, который разрисовал окна офиса Центристской партии свастикой.
"Мы как раз были в патруле рядом с горсобранием, проверяли парковку. Около здания с плакатом стоял мужчина. В это время мимо проходил депутат горсобрания, которому лицо мужчины показалось знакомым", — рассказал старший инспектор МуПо Меэлис Меэрентс. После этого инспектор достал телефон, нашел фотографию мужчины и сравнил: "Это был тот самый мужчина. Я вызвал полицию, которая приехала за несколько минут".
Депутатом, который опознал мужчину, была Анастасия Коваленко, которая сказала rus.err.ee, что она узнала в опубликованной в СМИ фотографии Максима Николаева, а когда проходила мимо городского собрания, увидела его с плакатом и сообщила сотруднику МуПо — о его мотивах ей ничего не известно.
Мужчина изрисовал 17 марта в 13:50 окна расположенного в Таллинне на Нарвском шоссе бюро Центристской партии. Полиция узнала о происшествии в тот же день из СМИ, звонка на 112 на эту тему не поступала. Когда полицейские прибыли на место, окна были уже вымыты.
„Полицейские просмотрели записи камер наблюдения и мы подозреваем, что окна мог изрисовать изображенный на фото человек”, — сказала комиссар Кесклиннаского отделения полиции Хельме Кюннапуу.
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