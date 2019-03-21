ФОТО и ВИДЕО: Полиция установила личность мужчины, который изрисовал окна бюро Центристской партии

Позже ведомство сообщило, что мужчину, который соответствовал описанию, заметили сегодня чуть после 15 часов у здания Таллиннского городского собрания чиновник Муниципальной полиции и внимательный прохожий, которые сообщили об этом полиции. На место прибыли полицейские, у горсобрания находился соответствующий описанию 40-летний мужчина. Ему передана повестка, чтобы он явился завтра в полицию для дачи показаний.

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Мужчина в последние дни попадался на глаза фотографам и журналистам Delfi на различных демонстрациях и в одиночку протестующим перед замком Тоомпеа.

Foto: Andres Putting

Как сообщает rus.err.ee, это бывший соцдем Максим Николаев, а установить личность помогла депутат Таллиннского горсобрания Анастасия Коваленко.

В четверг, примерно в 15:20 рядом с Таллиннским горсобранием с плакатом протестовал мужчина, и возникло подозрение, что речь может идти о человеке, который разрисовал окна офиса Центристской партии свастикой.

"Мы как раз были в патруле рядом с горсобранием, проверяли парковку. Около здания с плакатом стоял мужчина. В это время мимо проходил депутат горсобрания, которому лицо мужчины показалось знакомым", — рассказал старший инспектор МуПо Меэлис Меэрентс. После этого инспектор достал телефон, нашел фотографию мужчины и сравнил: "Это был тот самый мужчина. Я вызвал полицию, которая приехала за несколько минут".