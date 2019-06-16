ФОТО и ВИДЕО | Полиция искала на стройках нелегальную иностранную рабочую силу. И нашла!(40)
В четверг бюро Департамента полиции и погранохраны ходило проверять, нет ли на строительных объектах нелегальной иностранной рабочей силы. Была.
В четверг бюро Департамента полиции и погранохраны ходило проверять, нет ли на строительных объектах нелегальной иностранной рабочей силы. Была.
Delfi сопровождал проверяющих. Проверили три объекта, где обнаружили двух иностранцев, работа которых не была зарегистрирована — одного украинца и одного белоруса.
Перед рейдом собрались и обсудили план — на какой объект пойти первым, кто какое задание получает и на ком транспорт журналистов.
Работники подобрее, которым нечего бояться, радушно приглашают поближе.
Теперь нужно по одному занимать очередь и при необходимости записывать имя.
Те, у кого совесть чиста, получают на руку невидимую печать, чтобы их не нужно было проверять снова. Ультрафиолетовой лампой можно потом посмотреть, имеется ли печать.
Те же, кто провинился, должны отчитаться. Справа лицом стоит работодатель, который пообещал привести документы стоящего слева работника в порядок так быстро, как только возможно.
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