ФОТО и ВИДЕО | Полиция искала на стройках нелегальную иностранную рабочую силу. И нашла!

Delfi сопровождал проверяющих. Проверили три объекта, где обнаружили двух иностранцев, работа которых не была зарегистрирована — одного украинца и одного белоруса.

Перед рейдом собрались и обсудили план — на какой объект пойти первым, кто какое задание получает и на ком транспорт журналистов.

Illegaalse tööjõu otsimine ehituselt Foto: Jaanus Lensment

Работники подобрее, которым нечего бояться, радушно приглашают поближе.

Illegaalse tööjõu otsimine ehituselt Foto: Jaanus Lensment

Теперь нужно по одному занимать очередь и при необходимости записывать имя.

Illegaalse tööjõu otsimine ehituselt Foto: Jaanus Lensment





Illegaalse tööjõu otsimine ehituselt Foto: Jaanus Lensment

Те, у кого совесть чиста, получают на руку невидимую печать, чтобы их не нужно было проверять снова. Ультрафиолетовой лампой можно потом посмотреть, имеется ли печать.

Illegaalse tööjõu otsimine ehituselt Foto: Jaanus Lensment

Те же, кто провинился, должны отчитаться. Справа лицом стоит работодатель, который пообещал привести документы стоящего слева работника в порядок так быстро, как только возможно.