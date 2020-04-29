ФОТО И ВИДЕО | Полевой госпиталь демонтирован и покидает Сааремаа

Военно-полевой госпиталь был привезен из Тарту и развернут в Курессааре 1 апреля, там находились на лечении 15 больных коронавирусом. Пациент с самым длительным пребыванием лечился в госпитале 15 дней.

В передвижном лечебном отделении оборудовали 20 коек реанимации и 40 коек обычного лечения.

В течение месяца там работали 18 военных и 30 гражданских медиков.

Военно-полевой госпиталь снабжён аппаратурой, позволяющей производить медицинский кислород для больных с затруднением дыхания. Также имеются генераторы для автономного производства электроэнергии.

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