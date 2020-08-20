ФОТО И ВИДЕО | Покупатели обнаружили насекомых на прилавке с булочками в Maxima в Вильянди

Янне Лайк, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Maxima, рассказала Delfi, что это были обычные уксусные мухи, которые в наши дни очень быстро размножаются.

”Мы очищаем поверхности несколько раз в день, чтобы предотвратить их распространение, в дополнение к тщательной очистке каждый вечер”, — добавил Лайк. ”Благодарим читателя за то, что он привлек внимание, мы проинформировали менеджеров магазинов для более внимательного изучения вопроса”.

Лайк отметила, что конкретно в этом магазине товары были сняты с продажи и в настоящее время проводится дополнительная очистка всего инвентаря.