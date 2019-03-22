ФОТО и ВИДЕО | Поклонник Солдатов Одина, пьяница из Facebook и бывший соцдем, любящий митинги. Кто они — разжигатели ненависти?

После выборов общество оказалось расколотым. То здесь, то там возникают конфликты: угроза убийством Мартину Хельме, вербальное нападение на Шмуэля Кота, вандализм в отношении бюро Центристской партии.
От оскорбления раввина до ареста
Главного раввина Эстонии оскорбили в прошлую субботу, когда он вместе с детьми направлялся в синагогу. О случившемся он рассказал своему знакомому, который и поделился информацией в Facebook. ”16 марта главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице по дороге в синагогу, куда он направлялся вместе с детьми на шаббатную службу. На улице к нему и его детям приблизился говорящий по-эстонски мужчина, который стал выкрикивать оскорбления: "Евреев в печь! Хайль Гитлер!", приправляя это нецензурными выражениями”, — было сказано в публикации.
Полиция задержала оскорблявшего, и во вторник утром суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на восемь дей за нарушение общественного порядка и употребление наркотических и психотропных веществ.
По данным Delfi, речь идет о 27-летним Вейго, у которого и раньше были проблемы с законом. Например, кража велосипеда. Также в январе 2012 года в Тарту он залез на капот автомобиля, разбил лобовое стекло и набросился на человека. В момент совершения деяния он был пьян. В Facebook Вейго является фолловером группы Солдатов Одина, а также одной из страниц антимиграционной направленности.
По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, сначала производство было начато по статье о разжигании розни. ”По закону разжигание розни предполагает призывы к ненависти и насилию, которые несут в себе угрозу чьей-то жизни, здоровью или имуществу. Поскольку в данном случае призыв, а следовательно и реальная угроза отсутствовала, то проступок был переквалифицирован в нарушение общественного порядка и суд с этим согласился”, — сказал он.
Угрожавший Хельме-младшему вышел сухим из воды
Вице-председателю EKRE Мартину Хельме в Facebook поступила угроза убийства. Политик подал соответствующее заявление в полицию. Вчера пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова сказала, что прокуратура прекратила уголовное производство. "Полиция в ходе уголовного производства проверила обстоятельства. В ходе производства выяснилось, что реализация угрозы невозможна, человек просто глупо пошутил. Такое поведение оскорбительно, но как преступление его рассматривать нельзя", — пояснила она.
В распоряжении Delfi есть выписка из социальной сети, на основании которой Хельме обратился в полицию. Угрожавший написал о Хельме следующее: "Здравствуй, м***к! Надеемся, что твоя жизнь не будет очень длинной! Или придется ее укоротить! Дебил". ("Tere t***pea! Loodame et su elu väga pikaks ei jää!!! Või tuleb seda lühendada! Debiilik"). Жена угрожавшего мужчины сказала изданию Järva Teataja, что он написал это на выходных и в этот момент был пьян.
Подобный случай произошел в 2015 году с тогдашним премьер-министром Таави Рыйвасом, но тогда угрожавший ему получил реальный срок в три месяца.
В прошлое воскресенье неизвестный на тот момент мужчина изрисовал окна бюро Центристской партии, но через какое-то время был задержан. По данным Delfi, речь идет о Максиме Николаеве, который с 2011 по 2017 год входил СДПЭ и два раза баллотировался в ее рядах на местных выборах. В 2013 году он собрал 12 голосов, в 2017 — 21 голос. Будучи уже беспартийным, Николаев был замечен в участии в нескольких акциях протеста. Задержан он был также во время митинга.
Ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер сказала, что сегодня мужчина был заслушан. Он признал свою вину и раскаялся. Также он приносит извинения тем, кого оскорбил своими действиями. ”В ходе ускоренного производства в качестве наказания ему был назначен денежный штраф. Ранее он в уголовном порядке не наказывался. Также у него нет наказаний за проступки. Если решение не будет опротестовано, то оно вступит в силу через 15 дней”, — сообщила она.