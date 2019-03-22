ФОТО и ВИДЕО | Поклонник Солдатов Одина, пьяница из Facebook и бывший соцдем, любящий митинги. Кто они — разжигатели ненависти?

По словам руководителя Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, сначала производство было начато по статье о разжигании розни. ”По закону разжигание розни предполагает призывы к ненависти и насилию, которые несут в себе угрозу чьей-то жизни, здоровью или имуществу. Поскольку в данном случае призыв, а следовательно и реальная угроза отсутствовала, то проступок был переквалифицирован в нарушение общественного порядка и суд с этим согласился”, — сказал он.

Угрожавший Хельме-младшему вышел сухим из воды

Вице-председателю EKRE Мартину Хельме в Facebook поступила угроза убийства. Политик подал соответствующее заявление в полицию. Вчера пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова сказала, что прокуратура прекратила уголовное производство. "Полиция в ходе уголовного производства проверила обстоятельства. В ходе производства выяснилось, что реализация угрозы невозможна, человек просто глупо пошутил. Такое поведение оскорбительно, но как преступление его рассматривать нельзя", — пояснила она.

В распоряжении Delfi есть выписка из социальной сети, на основании которой Хельме обратился в полицию. Угрожавший написал о Хельме следующее: "Здравствуй, м***к! Надеемся, что твоя жизнь не будет очень длинной! Или придется ее укоротить! Дебил". ("Tere t***pea! Loodame et su elu väga pikaks ei jää!!! Või tuleb seda lühendada! Debiilik"). Жена угрожавшего мужчины сказала изданию Järva Teataja, что он написал это на выходных и в этот момент был пьян.



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Подобный случай произошел в 2015 году с тогдашним премьер-министром Таави Рыйвасом, но тогда угрожавший ему получил реальный срок в три месяца.

Бывший соцдем решил отыграться на центристах

В прошлое воскресенье неизвестный на тот момент мужчина изрисовал окна бюро Центристской партии, но через какое-то время был задержан. По данным Delfi, речь идет о Максиме Николаеве, который с 2011 по 2017 год входил СДПЭ и два раза баллотировался в ее рядах на местных выборах. В 2013 году он собрал 12 голосов, в 2017 — 21 голос. Будучи уже беспартийным, Николаев был замечен в участии в нескольких акциях протеста. Задержан он был также во время митинга.



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Ведущий следователь Кесклиннаского отделения полиции Инна Тоатер сказала, что сегодня мужчина был заслушан. Он признал свою вину и раскаялся. Также он приносит извинения тем, кого оскорбил своими действиями. ”В ходе ускоренного производства в качестве наказания ему был назначен денежный штраф. Ранее он в уголовном порядке не наказывался. Также у него нет наказаний за проступки. Если решение не будет опротестовано, то оно вступит в силу через 15 дней”, — сообщила она.