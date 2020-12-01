ФОТО и ВИДЕО | Поджигателя арки Певческого поля могут отправить на принудительное лечение

Согласно оценки прокуратуры, совершенное 29 сентября преступление доказано, а материалы уголовного дела и требования гражданского иска отправлены в суд.

Заседание суда пройдет в конце декабря.

29 сентября в 23:24 спасателям поступил вызов на Певческое поле, где, по словам сообщившего, под аркой у лестницы было видно пламя. Записи с камер видеонаблюдения показали, что на территорию Певческого поля проник мужчина с канистрой — предположительно, с воспламеняющейся жидкостью.

Когда спасатели прибыли на место, то поджигатель прикинулся, что пришел на поле потушить пожар. Он получил ожоги, и скорая помощь доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу. Поджигатель — 27-летний мужчина, который и раньше попадал в поле зрения полиции.

В огне пострадала часть арки площадью приблизительно 3x6 метров. На ликвидацию последствий поджега певческой эстрады Таллиннского певческого поля и восстановление первноначального вида уйдет около 160 000 евро.