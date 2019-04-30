ФОТО И ВИДЕО: Подозреваемый в домашнем насилии министр от EKRE Куузик покинул пост. ”Чтобы спасти семью от психотеррора, сосредоточиться на защите себя и восстановить свое доброе имя”

”Сегодня я подал заявление об уходе председателю партии Марту Хельме и премьер-министру Юри Ратасу. Еще раз подчеркиваю, что обвинения — ложь: я не насильник”, — Написал Куузик в своем заявлении.

”К нападкам на меня в прессе в последние дни прибавилось еще и решение прокуратуры о заведении уголовного дела. В этой ситуации мне не представляется возможным работать министром. Также и остальное правительство не может нормально выполнять работу”, — полагает Куузик.

”Хочу гарантировать мир вступившему в должность правительству и вывести свою партию из-под атак. Также хочу спасти свою семью из-за медийного психотеррора”, — добавил политик.

”Я отказываюсь от должности министра не потому, что обвинения в мой адрес были правдой, а наоборот: чтобы сосредоточиться на защите себя в уголовном деле и восстановить свое доброе имя”, — резюмировал экс-министр.

Президент Керсти Кальюлайд пригласила журналистов сегодня в 20 часов в Кадриорг, чтобы сделать заявление.

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Так, Куузик занимал пост министра самый короткий срок в истории Эстонии - один день.