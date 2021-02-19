ФОТО И ВИДЕО | Подозреваемая в коррупции Керсти Крахт уверена, что ее уголовное дело — государственный переворот

16 февраля суд освободил Керсти Крахт из-под ареста. Няэс объяснил, что Крахт больше не была должностным лицом в новом правительстве, так как там теперь нет EKRE, поэтому больше не было опасности, что она совершит новые преступления.

В отношении Крахт КаПо установила запрет покидать место жительства сроком на год, они не может находится вне дома более трех суток.

Сама крахт тоже взяла слово и заявила, что отвечать на вопросы журналистов не будет и показания будет давать лишь в суде. Она добавила, что разговоры о ее экономической несостоятельности — неправда, так как после развода она имеет 1,4 млн евро.

"Я не требовала взятку у Тедера и не торговала своим влиянием", — подчеркнула Крахт.

"Это уголовное дело было государственным переворотом", — внезапно заявила Крахт, — "Прокуратура закатила большое шоу, чтобы разбить коалицию. Это на 100% политический процесс. Заказной".

Также подозреваемая уверена, что ее жизни грозит опасность и она может получить пулю в голову, когда выйдет из здания.

Адвокат сообщил, что Крахт не признает себя виновной в предъявленных ей подозрениях.

Согласно подозрению, бизнесмен Хиллар Тедер договорился о взятке Керсти Крахт, советнице тогдашнего министра финансов Мартина Хельме, за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для проекта Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны 12 января сотрудниками КаПо. 14 января подозреваемые были арестованы.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.