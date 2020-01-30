ФОТО и ВИДЕО | Подготовка к приходу коронавируса в Эстонии идет полным ходом

”Завтра будет прекрасный день, когда к нам прибудет вторая часть материала для проведения анализов. Еще несколько дней уйдет на то, чтобы система заработала, и тогда мы сами в лаборатории Департамента здоровья сможем выявлять этот вирус”, — сказал Кадай на пресс-конференции. Пока анализы направляются в другие лаборатории. ”На самом деле уже сейчас мы получаем ответ в течение нескольких часов”, — отметил врач.

Как Эстония готовится к возможному приходу вируса? ”Сегодня наша задача — предотвратить распространение вируса, если он все же придет в Эстонию. Соответствующие инструкции уже разосланы. В случае подозрения на вирус человека следует изолировать. Лечение должно происходить таким образом, чтобы обеспечить безопасность врачей. После этого необходимо выявить всех людей, которые имели контакт с заболевшим”, — пояснил Кадай.