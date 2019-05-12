ФОТО и ВИДЕО | Почти как в "Сталкере". Заклеенные окна, трещины в стенах и ”древние” трубы: здание Рийгикогу отчаянно нуждается в капремонте

”Здание насколько большое, что здесь приходится постоянно проводить какие-то ремонтные работы, — говорит руководитель экономического отдела Рийгикогу Арго Коппель. — Копим работы и делаем их летом, чтобы не нарушать работу парламента”.

Так и этим летом во время депутатских каникул будет приведен в порядок фасад здания, оконные откосы, некоторые кабинеты и, возможно, дымоходы.

По словам Коппеля, текущие работы помогают обеспечить сохранность здания и представительский вид, но необходим и капитальный ремонт (замена техносистем и осовременивание рабочей среды, в том числе систем вентиляции и освещения). Последнее означает, что всему коллективу Рийгикогу нужно будет найти временные помещения для работы.



Одной из серьезных проблем замка являются старые деревянные окна. Полбеды, что с них слезает краска, но они еще и не держат тепло, поэтому на зиму их приходится заклеивать. Коппель отмечает, что поскольку здание является памятником старины, то современные стеклопакеты здесь установить нельзя, в связи с чем для каждого окна нужно найти отдельное решение.