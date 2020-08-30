ФОТО И ВИДЕО | По Старому городу промаршировали сторонники традиционной семьи и противники абортов

Устроенный в защиту жизни и традиционной семьи марш состоялся сегодня, 30 августа, в 15 часов. Демонстрация началась у Вируских ворот и к 16 часам вышла на площадь Вабадузе. Затем выступили с речами, а также можно было послушать музыкальные произведения.

Был слышен лозунг "Жизнь священна!", а также в лозунгах требовали прекращения финансирования абортов из средств Больничной кассы.

Среди участников марша можно было увидеть как министра финансов Мартина Хельме, так и министра внутренних дел Марта Хельме. В мероприятии также принимал участие евродепутат Яак Мадисон вместе с семьей.

Организатором мероприятия выступило MTÜ Elu Marss, и среди демонстрантов можно было найти людей любой возрастной категории.