ФОТО и ВИДЕО | Перед посольством Бразилии собрались активисты

Сегодня днем в Таллинне возле посольства Бразилии собрались экологические активисты, чтобы выразить протест нынешней власти Бразилии из-за пожаров в Амазонии.
"Учитывая климатическую ситуацию и массивное вымирание животных, мы считаем необходимым осудить бразильскую власть за недостаточное вмешательство в тушение пожара в лесах Амазонии", — сказали организаторы пикета.
В Амазонских тропических лесах уже несколько недель сильный пожар. Люди со всего мира только недавно обратили на это внимание.
Основная причина более 70 тысяч очагов возгорания — халатность людей. И это только за полгода, в 2018 было почти в два раза меньше — 39 тысяч пожаров. Но многие винят в этом президента Бразилии Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами и списывает пожары на естественную для сезона жару.
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